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Вышел тизер нового мультсериала про Астерикса и Обеликса

Вышел тизер нового мультсериала про Астерикса и Обеликса

Netflix представил тизер нового мультсериала про Астерикса и Обеликса под названием «Большая битва». Как и в предыдущих проектах, сюжет нового мультфильма будет основан на популярных во всем мире комиксах о приключениях бесстрашных галлов.

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