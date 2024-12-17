Вышел тизер нового мультсериала про Астерикса и Обеликса

Netflix представил тизер нового мультсериала про Астерикса и Обеликса под названием «Большая битва». Как и в предыдущих проектах, сюжет нового мультфильма будет основан на популярных во всем мире комиксах о приключениях бесстрашных галлов.
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