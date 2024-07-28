Названа самая красивая женщина в мире

Красотки исследовались согласно соответствию “золотому сечению”. Титул самой красивой женщины в мире присуждается не по отзывам восхищенных поклонников красотки, а согласно так называемому золотому сечению.
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