БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Блокада Петербурга — план НАТО или попытка «подёргать медведя за усы»?

Блокада Петербурга — план НАТО или попытка «подёргать медведя за усы»?

Руководителям прибалтийских стран приказано кукарекать и тявкать Ирина Гусева Фото: DPA/picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Андрей Кошкин В НАТО продолжают тешить себя надеждой о господстве на Балтике и блокаде Калининграда.

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Комментарии
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Александр Забобонин
Придурки не понимают или делают вид, что тупенькие, блокада этих двух наших портов, вызовет войну на Балтике, с применением по всей видимости тактического ЯО. Вопрос: они хорошо представляют, что будет с их флотом и страной?
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