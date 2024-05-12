Победитель Евровидения 2024. Какие ценности, такие и победители...

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Комментарии
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Геннадий Королев
А как искренне радуются зрители! Ужасающая бездуховность!
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11 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ШИЗА ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ
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11 час.
h
halina
Европа ехала- ехала в ямочку заехала.Видел бы Леонардо да Винчи , Дюрер,Рембрандт... кого пестуют  сегодня  и носит на руках  Европа.Может железный занавес -это не так уж плохо?!
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8 час.

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