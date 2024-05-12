Победитель Евровидения-2024 случайно разбил приз о сцену на церемонии закрытия конкурсаШвейцарский рэпер под псевдонимом Nemo так радовался своему успеху и долгожданной победе,что не рассчитал силу и «приложил» хрустальную статуэтку о сцену, сломав её в нескольких местах.
Победитель Евровидения 2024. Какие ценности, такие и победители...
Комментарии
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Геннадий Королев
А как искренне радуются зрители! Ужасающая бездуховность!
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11 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ШИЗА ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ
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11 час.
h
halina
Европа ехала- ехала в ямочку заехала.Видел бы Леонардо да Винчи , Дюрер,Рембрандт... кого пестуют сегодня и носит на руках Европа.Может железный занавес -это не так уж плохо?!
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8 час.
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