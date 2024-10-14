Православные празднуют Покров Богородицы. Приметы дня

Сегодня православные христиане отмечают праздник – Покров Богородицы. Согласно верованию, при осаде христианского Константинополя Матерь Божья явилась молящимся о заступничестве и простерла свой головной платок над ними, после чего осаждающие отступили.
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