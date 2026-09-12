Общий доход от расширения НБА прогнозируется на уровне 15-18 млрд долларов

Расширение НБА станет одним из предметов обсуждения на встрече управляющих 14-15 сентября. Лас-Вегас и Сиэтл являются несомненными фаворитами на организацию новых команд, однако окончательное решение еще не принято, и вряд ли можно будет говорить о едином графике или ценообразовании в этих двух случаях.