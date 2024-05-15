Жителей многоэтажного дома в Сочи собираются выселить, а их жилье снести

Жителей многоэтажного дома в Сочи собираются выселить, а их жилье снестиГлава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по поводу жалобы на нарушение прав жильцов многоквартирного дома на улице Гусаровской в Сочи.
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