Бизнес Лаймы Вайкуле под ударом: националисты выступают против двуязычия Елена ГалицкаяЛатвийская певица Лайма Вайкуле и её салон красоты Laima Lux оказались под ударом националистов из-за предложения клиентам услуг на двух языках – латышском и русском.
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