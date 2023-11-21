Бизнес Лаймы Вайкуле под ударом: националисты выступают против двуязычия Елена ГалицкаяЛатвийская певица Лайма Вайкуле и её салон красоты Laima Lux оказались под ударом националистов из-за предложения клиентам услуг на двух языках – латышском и русском.