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Аргументы и Факты

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Губернатор Калифорнии распорядился ускорить разработку правил для ИИ

Губернатор Калифорнии распорядился ускорить разработку правил для ИИ

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ, призванный ускорить работу по регулированию и контролю искусственного интеллекта в штате, сообщил CNBC.

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