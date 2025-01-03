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Флери об Овечкине: «Он забил мне столько голов – я здорово ему помог. Нравится, как мы сражались на протяжении многих лет. Повезло, что я играл в его время»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» по буллитам обыграла «Вашингтон» со счетом 4:3. Овечкин забросил одну шайбу.

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