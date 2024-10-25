Сотни людей на Урале громят дома и машины цыган. Народ обвиняет их в расправе над женщиной-таксисткой

Наталья Волкова Не порядок, а суету наводят. Сейчас барон отстегнет кому надо и всем объявят, что цыгане обещали себя впредь хорошо вести.А вообще, правильно народ громит их, и росгвардия поддержала бы. А то ведь как всегда без вины виноватых найдут и упакуют

СимАчка Пушистая чернявые че себе думают, что русского медведя можно бесконечно тыкать вилкой в бок? медведь добрый, но млять коварный, так отпистит, что скальп снесёт. Доигрались потомки дравидов, щас их погонят.