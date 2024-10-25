В городе Коркино (Челябинская область) двоих цыган 17 и 19 лет заподозрили в жестокой расправе над 40-летней женщиной-таксистом.
Сотни людей на Урале громят дома и машины цыган. Народ обвиняет их в расправе над женщиной-таксисткой
Комментарии
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Наталья Волкова
Не порядок, а суету наводят. Сейчас барон отстегнет кому надо и всем объявят, что цыгане обещали себя впредь хорошо вести.А вообще, правильно народ громит их, и росгвардия поддержала бы. А то ведь как всегда без вины виноватых найдут и упакуют
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8 час.
СимАчка Пушистая
чернявые че себе думают, что русского медведя можно бесконечно тыкать вилкой в бок? медведь добрый, но млять коварный, так отпистит, что скальп снесёт. Доигрались потомки дравидов, щас их погонят.
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7 час.
Vladimir Soukhatchev
Вы не правы! Цыгане не плесень, из которой можно получить антибиотик для лечения людей! Цыгане это группа людей ведущих Паразитический образ жизни за счет других одновременно нарушая все Мыслимые Законы совместного проживания, воруя и обманывая! Паразиты должны вычищаться из общества!
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9 мин.
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