Депортация мигрантов за плохое поведение: дальневосточники поделились пугающими историями

Инициатива врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина по депортации иностранных граждан, которые демонстрируют неподобающее поведение в российском обществе, нашла широкую поддержку среди жителей Дальнего Востока.
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