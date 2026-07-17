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Лавров рассказал о заключенном накануне СВО символически важном документе

Как передаёт корреспондент «Ленты.ру», глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым подчеркнул важное символическое значение Декларации о союзническом взаимодействии.

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