Гонконг (WTA). Шнайдер и Болтер разыграют титул

Сетка турнира здесь. Prudential Hong Kong Tennis Open Гонконг, Китай 28 октября – 3 ноября 2024 WTA 250 Призовой фонд – $267 082 Открытые корты, хард Финал Диана Шнайдер (Россия) Кэти Болтер (Великобритания) Дата проведения 3 ноября, 11.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ротенберг поздравил со Всемирным днем дзюдо: «Это образ жизни, настоящая философия. Я вырос на татами. Мой борцовский опыт и поддержка дзюдоистов помогают мне и сегодня»
- Роман Ротенберг: «Дзюдо – это не просто вид единоборств, но и образ жизни, философия. Я вырос на татами. Мой борцовский опыт и поддержка дзюдоистов помогают мне и сегодня»
- Дочь бывшего тренера Медведева Приданкина выиграла первый матч на уровне WTA
Свежие комментарии