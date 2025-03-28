Си Цзиньпин встретился с представителями международных деловых кругов

Предприятия с участием иностранных инвестиций являются важными участниками процесса китайской модернизации, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время состоявшейся в пятницу в Пекине встречи с представителями международных деловых кругов, сообщает romanian.
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