КамАЗ впервые в истории уступил лидерство в России по итогам года

Агентство «Автостат» поделилось статистикой продаж коммерческих машин за 2024 год. Впервые в новейшей истории КамАЗ не на первой строчке среди тяжёлых грузовиков: российский завод реализовал 17,2 тысячи машин, тогда как китайский Sitrak завершил год с результатом 19,4 тысячи единиц.