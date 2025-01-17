КамАЗ впервые в истории уступил лидерство в России по итогам года

Агентство «Автостат» поделилось статистикой продаж коммерческих машин за 2024 год. Впервые в новейшей истории КамАЗ не на первой строчке среди тяжёлых грузовиков: российский завод реализовал 17,2 тысячи машин, тогда как китайский Sitrak завершил год с результатом 19,4 тысячи единиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии