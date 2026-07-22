В Подмосковье выплату за уход за инвалидами на дому получают 2,7 тыс. человек

В Московской области 2771 человек получает ежемесячную выплату по уходу за инвалидами на дому. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев.
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