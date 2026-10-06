Кахруманова: в сентябре 2026 года россияне открыли 220 тысяч цифровых кошельков

В сентябре 2026 года россияне открыли 220 тысяч цифровых кошельков, из которых примерно 10 тысяч принадлежат юридическим лицам.
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