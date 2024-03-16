ITV: самолёт министра обороны Британии Шэппса не был защищён от помех

Самолёт с министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом на борту, который на полчаса остался без связи и навигации в небе над Калининградской областью, не был оснащён необходимой защитой из-за нехватки средств.
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