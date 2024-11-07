Константин Самарин

Когда-же наконец Генштаб откажется от старой жуковской тактики "бабы новых нарожают"? Почему украинское МО смогло опертивно перестроить армейскую систему под нынешние реалии войны, а российское, погрязшее в дрязгах с коррупцией и круговой порукой, так и не способно оперативно реагировать? Не от того-ли и летят безнаказанно укро-дроны в глубь России, и уже 4-й месяц укро-каратели бесчинствуют в Курской области? Где окопалась Пятая Колонна, если Верховный Главнокомандующий не желает отдать приказа о реформировании армии, о создании специальных подразделений, отвечающих за оперативное перемещение спецподразделений дроноводов? Почему украинские дроны безнаказанно летят вглубь России? Почему мы постоянно слышим, что "российскими подразделениями сорвана ротация войск противника". Но ни разу-про ротацию боевых подразделений российской армии? Наоборот, только и сообщается "такая-то бригада, после успешного взятия вражеского населенного пункта, продолжила успешное наступление"? Почему бойцов, только-что проведших операцию, не отправляют в тыл, на отдых, а снова и снова бросают в горнило боя?? Рано или поздно, но это аукнется, и еще не известно, как.