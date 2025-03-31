«РБК Wellbeing»: проект о качестве жизни

На протяжении апреля «РБК Стиль» будет выпускать материалы, исследующие вопросы благополучия. Мы уверены, что концепция wellbeing — уже давно не модное поветрие, а необходимость, замедляющая старение и оберегающая от выгорания и депрессии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии