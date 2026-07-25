Названы самые популярные морские города России

Михаил Голенков/РИА Новости Калининград и Петербург стали самыми популярными городами России рядом с морем Евгений Одинцов Ко Дню Военно-морского флота, который отмечается 26 июля, аналитики новостной платформы Дзен изучили, какие российские города рядом с морем чаще всего привлекают внимание пользователей.
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