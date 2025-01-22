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Пожар в санатории «Жемчужина»: 64 человека эвакуированы в Набережных Челнах

Пожар в санатории «Жемчужина»: 64 человека эвакуированы в Набережных Челнах

В Набережных Челнах более 60 человек самостоятельно эвакуировались из санатория «Жемчужина» из-за пожара.

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