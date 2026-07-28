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Затонувшие в Черном море корабли стали подводными музеями

Затонувшие в Черном море корабли стали подводными музеями

РИА Новости/Антон Денисов На российских курортах появился новый тренд – подводные музеи. Туристы находят настоящие исторические экспонаты, затонувшие корабли, самолеты и даже целые поселения, скрытые на глубине.

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