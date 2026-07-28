Затонувшие в Черном море корабли стали подводными музеями

РИА Новости/Антон Денисов На российских курортах появился новый тренд – подводные музеи. Туристы находят настоящие исторические экспонаты, затонувшие корабли, самолеты и даже целые поселения, скрытые на глубине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии