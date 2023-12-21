На выставке «Россия» пройдет День финансовой грамотности

Гости выставки «Россия» на ВДНХ смогут бесплатно получить финансовые знания от ведущих экспертов. 21 декабря в павильоне № 75 (проспект Мира, дом 119, павильон № 75, левое крыло) в пространстве Москвы пройдет серия просветительских мероприятий, организованная Департаментом финансов Москвы совместно с городским Центром финансовой грамотности.