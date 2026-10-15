Книжный бумс. Рынок печатной продукции теряет обороты не только из-за налётов беспилотников

Профессор Александр Петров: Чтобы вернуть читателя, его надо сильно удивить Полина Носова Фото: Эрик Романенко/ТАСС Материал комментируют: Александр Петров Очень много книг запылилось на данный момент в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Чеченец, назвавшись участником СВО, напал на таксиста и угнал авто, теперь его родня и какой-то начальник розыска угрожают водителю
- Он не взорвался на баркасе: Подлинная история «Красного шайтана» - реального Верещагина, который оказался круче своего киногероя
- «Конец живого товара»: как генерал Ермолов за один день закрыл главный рынок невольников Кавказа
Свежие комментарии
- И снова взрыв маш...
- И снова взрыв маш...
- ВС Убит главный штур...
Сам очень люблю читать, поэтому в теме- причина очень проста напечатать книжку стоит дорого, а какой смысл среднестатистическому читателю покупать дорогущую книжку если вместо двух-трёх книг можно купить дешёвый планшет и закачать на большую карту памяти хоть всю библиотеку своего города. Либо совсем бесплатно с разно всяких пиратских сайтов либо с официальных книжных за небольшие деньги по сравнению с покупкой бумажных книг.