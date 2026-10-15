Книжный бумс. Рынок печатной продукции теряет обороты не только из-за налётов беспилотников

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Алекс Сэмизменено

Сам очень люблю читать, поэтому в теме- причина очень проста напечатать книжку стоит дорого, а какой смысл среднестатистическому читателю покупать дорогущую книжку если вместо двух-трёх книг можно купить дешёвый планшет и закачать на большую карту памяти хоть всю библиотеку своего города. Либо совсем бесплатно с разно всяких пиратских сайтов либо с официальных книжных за небольшие деньги по сравнению с покупкой бумажных книг.