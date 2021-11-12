Профсоюз работников образования и науки из УГО посетил исторический парк в столице края

Профсоюз работников образования и науки из УГО посетил исторический парк в столице края

В День народного единства состоялась поездка для уссурийской городской организации "Профессиональный союз работников народного образования и науки Российской Федерации".

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