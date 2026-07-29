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Химик Дорохов посоветовал греть еду только в контейнерах с маркировкой

Химик Дорохов посоветовал греть еду только в контейнерах с маркировкой

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов сообщил, что еду можно разогревать в пластике только при наличии маркировки для микроволновой печи.

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