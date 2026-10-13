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Тульские новости

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Тульский завод «Опора Инжиниринг» обжаловал взыскание земельного участка

Тульский завод «Опора Инжиниринг» обжаловал взыскание земельного участка

Завод «Опора Инжиниринг» получил рассрочку на три года по налоговым платежам на сумму 254,6 млн рублей, график предусматривает погашение задолженности до июля 2029 года.

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