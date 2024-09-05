Будет ли мобилизация в России: что поспособствует ускорению процесс?

«Обсуждения на эту тему не ведутся», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на ВЭФ. Представитель Кремля подчеркнул, что количество граждан, желающих подписать контракт с Министерством обороны РФ для участия в специальной операции, растет.
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