В Покровском храме посёлка Любицкое проявилась и замироточила старая икона. Прихожанка Раиса Михайловна рассказала, что образ, поначалу казавшийся простой чёрной доской, за год обрёл краски и начал выделять капли мира.
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