Зону для погружения с аквалангом хотят построить на Западном Обходе в Краснодаре

Зону для погружения с аквалангом хотят построить на Западном Обходе в КраснодареВ Краснодаре на улице Западный Обход хотят построить большой бассейн, который уже сейчас называют объектом олимпийского уровня.
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