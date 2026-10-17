Военнослужащие ВСУ и сотрудник СБУ устроили перестрелку в Харькове, сообщил в субботу в мессенджере «Макс» связанный с российской группировкой войск «Север» канал «Северный Ветер»«В Харькове произошла перестрелка между сотрудником СБУ и военнослужащими ВСУ», - говорится в публикации.