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FiNE NEWS

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Минобороны сообщило об отражении массированной атаки более 700 дронов Вооружённых сил Украины на территорию России за сутки

Масштаб атаки и действия ПВО Российское Министерство обороны сообщило об отражении массированной атаки более 700 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территорию России за сутки.

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