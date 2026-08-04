Минобороны сообщило об отражении массированной атаки более 700 дронов Вооружённых сил Украины на территорию России за сутки

Масштаб атаки и действия ПВО Российское Министерство обороны сообщило об отражении массированной атаки более 700 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территорию России за сутки.
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