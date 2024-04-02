GOLOS.EU
Сайт "GOLOS.EU"
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

GOLOS.EU

113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Алферов
    Не могу и не буду обсуждать решения Генштаба ,но про людей которые будут вынуждено покинуть города Украины скажу так ...Юрий Подоляка: Ро...
  • Харченко Александр
    Турки в своем репертуареТарик Незалежко: ...
  • Харченко Александр
    МИ6,и цРУ уже не те.Там тоже много дбнекомпетентныхЮрий Подоляка: Те...

Татьяна Монтян: Кадровая буря у Зеленского: кто следующий на выходе?

Татьяна Монтян: Кадровая буря у Зеленского: кто следующий на выходе?

­В последние дни стало известно об увольнении Зеленским целой кучи отставок в своем окружении. Так, 29 марта были уволены со своих постов заместители главы Офиса президента Андрей Смирнов и Алексей Днепров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх