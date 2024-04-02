Татьяна Монтян: Кадровая буря у Зеленского: кто следующий на выходе?

В последние дни стало известно об увольнении Зеленским целой кучи отставок в своем окружении. Так, 29 марта были уволены со своих постов заместители главы Офиса президента Андрей Смирнов и Алексей Днепров.
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