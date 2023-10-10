Польше предрекли ужасные последствия из-за помощи Украине AlexCoderПольше предрекли ужасные последствия из-за помощи Украине AlexCoder В стране прогнозируют кризис Поляки начали переживать, что из-за помощи Украине страна может столкнуться с ужасными последствиями.
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