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Польше предрекли ужасные последствия из-за помощи Украине

Польше предрекли ужасные последствия из-за помощи Украине

Польше предрекли ужасные последствия из-за помощи Украине AlexCoderПольше предрекли ужасные последствия из-за помощи Украине AlexCoder В стране прогнозируют кризис Поляки начали переживать, что из-за помощи Украине страна может столкнуться с ужасными последствиями.

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