Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Свердловской области

В средствах массовой информации опубликован материал о том, что в Екатеринбурге жильцы нескольких домов сообщают, что в связи с разрушением подводных сетей в ходе строительства нового жилого комплекса рядом стоящие дома могут развалиться.
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