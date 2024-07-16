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Царьград

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Двух ростовских полицейских заподозрили в помощи нелегальным мигрантам

Двух ростовских полицейских заподозрили в помощи нелегальным мигрантам

На протяжении шести лет они прописывали иностранцев в доме, где никто из них по факту не жил.В Ростове-на-Дону сразу двое сотрудников полиции попали под подозрение в организации незаконной миграции.

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