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Военнослужащие Восточного военного округа поразили цели с крупнокалиберных пулеметов на полигоне в Амурской области

Военнослужащие Восточного военного округа поразили цели с крупнокалиберных пулеметов на полигоне в Амурской области

Помимо этого, в ходе тренировки, военнослужащие изучили тактико-технические характеристики и боевые возможности пулемета, порядок сборки и неполной разборки оружия, типы боеприпасов, применяемые для ведения огня, а также правила ведения стрельбы.

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