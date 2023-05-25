Военнослужащие Восточного военного округа поразили цели с крупнокалиберных пулеметов на полигоне в Амурской области

Помимо этого, в ходе тренировки, военнослужащие изучили тактико-технические характеристики и боевые возможности пулемета, порядок сборки и неполной разборки оружия, типы боеприпасов, применяемые для ведения огня, а также правила ведения стрельбы.
Помимо этого, в ходе тренировки, военнослужащие изучили тактико-технические характеристики и боевые возможности пулемета, порядок сборки и неполной разборки оружия, типы боеприпасов, применяемые для ведения огня, а также правила ведения стрельбы.
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