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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Путин отменил конвенцию о защите прав национальных меньшинств

Путин отменил конвенцию о защите прав национальных меньшинств

А вы думаете, почему они так распустились? А потому, что закон соответствующий был, который предусматривал чуть ли не европейскую толерантность и вседозволенность.

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Комментарии
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Александр Александров
А про малые народы России существует Федеральный закон от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации. А тут именно о понаехавших.
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1 д.
Александр Александров
Неверно.
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1 д.
LD
Leon Dan
Лучше поздно, чем никогда. :) А если серьёзно, то с какого бодуна её принимали-то? И почему так долго тянул?
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1 д.

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