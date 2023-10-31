А вы думаете, почему они так распустились? А потому, что закон соответствующий был, который предусматривал чуть ли не европейскую толерантность и вседозволенность.
Путин отменил конвенцию о защите прав национальных меньшинств
Комментарии
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Александр Александров
А про малые народы России существует Федеральный закон от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации. А тут именно о понаехавших.
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1 д.
Александр Александров
Неверно.
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1 д.
LD
Leon Dan
Лучше поздно, чем никогда. :) А если серьёзно, то с какого бодуна её принимали-то? И почему так долго тянул?
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1 д.
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