Разлив стоков в микрорайоне Майский Тамбова удалось остановить

В микрорайоне Майский города Тамбова ликвидирована коммунальная авария. Местные жители обратились в региональное Минэкологии с сообщением о продолжающемся сбросе сточных вод в районе канализационной насосной станции по улице Коломенской.
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