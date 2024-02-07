В России предложили реформировать систему трудоустройства инвалидов

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник призвал пересмотреть действующие правила трудоустройства лиц с ограниченными возможностями и простимулировать работодателей к найму инвалидов, пишет RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии