Yonhap сообщил о 20 нарушениях границы КНДР за месяц, рекорд года

Военные КНДР пересекли демаркационную линию с Южной Кореей более 20 раз за последний месяц, что значительно превышает показатели всего 2025 года.
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