Россиян предупредили об интересе мошенников к кредитным историям

Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что кредитные истории заемщиков нужны не только банку — они вызывают интерес самых разных структур, а также мошенников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии