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Раскрыта причина поездок украинских военных на обучение в Европу

Раскрыта причина поездок украинских военных на обучение в Европу

Мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое в Донецкой народной республике (ДНР), рассказал РИА Новости, что украинские мобилизованные едут на обучение в Европу, чтобы сбежать и попросить политического убежища.

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