Защита американца Татера подала апелляцию на решение о его принудительном лечении

Защита гражданина США Джозефа Татера подала апелляцию на решение Мещанского суда Москвы, который освободил американца от уголовной ответственности за нападение на полицейского и назначил ему принудительное лечение .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии