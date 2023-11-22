На установку модульных спортзалов в школах Крыма нужно 1,6 миллиона рублей

С 2014 по 2023 год в Крыму построено семь новых школ, построены учебные корпуса для Кировской школы №1, проведена реконструкция Мазанской школы Симферопольского района и Зеленогорской школы Белогорского района.
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