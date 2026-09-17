20 детей за 23 года: как сибирская мама попала в Книгу рекордов Гиннеса

Валентина Хромых родила двадцать детей за 23 года - и вошла в Книгу рекордов Гиннеса как мама из самой многодетной семьи России.
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