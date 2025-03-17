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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Установлены факты выплаты работникам зарплаты ´в конвертах´.

Установлены факты выплаты работникам зарплаты ´в конвертах´.

При проведении инспекцией МНС по г. Бобруйску выездной проверки в связи с ликвидацией ООО, осуществлявшего оказание услуг по предоставлению наемного персонала для уборки (чистки) территорий, производственных помещений и оборудования, установлены факты выплаты заработной платы работникам (в том числе с которыми не были оформлены трудовые отношения)  .

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