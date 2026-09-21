В Туле изменят ночной маршрут трамваев на время ремонта

Ремонт трамвайных путей на улице Марата с 21:00 до 04:00 станет причиной изменения ночных маршрутов трамваев № 1 и № 7 в Пролетарском районе Тулы.
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